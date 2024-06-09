ih paper製 ペーパーベッド 紙製家具 ペーパー家具 簡易ベッド 折り畳み

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ihpaper製ペーパーベッドベッドフレームのみ紙製家具ペーパー家具簡易ベッド折りたたみベッド［商品説明］折り畳んで収納し、使いたい時に展開できる便利なベッドです。長さを調整することでソファにもなります。ご家庭での普段遣いにはもちろん、来客対応、シェアルーム、災害対策としても活躍します。●本体はクラフト紙で出来ており、折り畳んだ際はとても薄型。引っ越しにも便利。●紙製でありながら特殊な蛇腹構造により強度をもたせています。人が乗っても問題ありません。専用マットレスも出品中です（同梱不可）。［状態］ベッドフレームの木製部分には保管時にできた擦り傷と、1箇所、木の繊維にそって浮きがあり、補修をしておりますが、頭、背中などがあたる部分の紙に特に傷みや跡はなく、全体的に綺麗な状態です。※収納時に使うバンドはありません。［スペック］●サイズ90cm×200cm●収納時最小サイズ36×90×厚さ9cm●重量約14kg［付属品］ベッドフレームのみ［発送方法その他特記事項］匿名配送です。緩衝材とストレッチフィルムで包み、ダンボールは使わずに発送予定です。北海道、沖縄に発送する場合、航空搭載不可扱いにより到着までお日にちが掛かることがあります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◎価格交渉について・最初にご購入者様より希望金額をご提示ください。・既に値下げ済みの場合もありますので、お値下げに応じられないこともあります。ご了承ください。◎コンディションは個人によって感覚が異なるため、心配な方や神経質な方、完璧な商品をご希望の方は、ご購入前によくご検討ください。中古品であることにご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。★そのほかの出品中商品はコチラ★★#ayupanman★#紙製家具#ペーパーベッド#ペーパー家具