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Limne the Mattressシングル　定価:¥79,900
商品番号 X57436600664
商品名

Limne the Mattressシングル　定価:¥79,900
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 15,745 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Limneマットレスのシングルサイズです。今年の5月末に購入しましたが、体に合わず、使用していたのは7月までとなります。その期間も毎日は使用していなかったため、非常に綺麗な状態だと思います。付属のLimneシーツもお付けいたします。お値下げある程度対応させていただきますので、お申し付けください。引き取り可能であれば、送料分お値引きさせていただきます。定価:¥79,900◎素材本体：オリジナルウレタンフォームカバー表地：レーヨン100％カバー裏地：メッシュ生地ポリエステル100％ボックスシーツ：ポリエステル100%◎サイズ［シングル］商品サイズ：97×195×22cm#Limne#マットレス#シングル
http://narcologia.ru/goods/Stanford717873.html
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