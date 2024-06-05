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- Limne the Mattressシングル 定価:¥79,900
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商品詳細
Limneマットレスのシングルサイズです。今年の5月末に購入しましたが、体に合わず、使用していたのは7月までとなります。その期間も毎日は使用していなかったため、非常に綺麗な状態だと思います。付属のLimneシーツもお付けいたします。お値下げある程度対応させていただきますので、お申し付けください。引き取り可能であれば、送料分お値引きさせていただきます。定価:¥79,900◎素材本体：オリジナルウレタンフォームカバー表地：レーヨン100％カバー裏地：メッシュ生地ポリエステル100％ボックスシーツ：ポリエステル100%◎サイズ［シングル］商品サイズ：97×195×22cm#Limne#マットレス#シングル
http://narcologia.ru/goods/Stanford717873.html
http://narcologia.ru/goods/traverse122026.html
http://narcologia.ru/goods/calling586650.html
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