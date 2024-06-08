LOWYA あぐらソファ 二人掛け座椅子　ローソファ

lowyaのあぐらソファです。１年半ほど使用しておりました。写真の通りの状態です。たのメル便での発送のため、送料はこちらで負担いたします。カラーはベージュです。下記で購入した商品です。https://item.rakuten.co.jp/low-ya/f101-g1011-100/座椅子ソファあぐらソファポケットコイル42段ギアソファーフロアソファ2人掛けリクライニングリクライニングソファ二人掛けローソファリクライニング在宅リモートワークこたつカラー...ベージュ主な張り地...布・ファブリック



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