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LOWYA あぐらソファ 二人掛け座椅子　ローソファ
商品番号 R67702306860
商品名

LOWYA あぐらソファ 二人掛け座椅子　ローソファ
ブランド名 ロウヤ
特別価格 税込 6,019 円
在庫状況 あり

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商品詳細

lowyaのあぐらソファです。１年半ほど使用しておりました。写真の通りの状態です。たのメル便での発送のため、送料はこちらで負担いたします。カラーはベージュです。下記で購入した商品です。https://item.rakuten.co.jp/low-ya/f101-g1011-100/座椅子ソファあぐらソファポケットコイル42段ギアソファーフロアソファ2人掛けリクライニングリクライニングソファ二人掛けローソファリクライニング在宅リモートワークこたつカラー...ベージュ主な張り地...布・ファブリック
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