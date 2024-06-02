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ブルー　1人がけソファ　ナチュラル
商品番号 T92431947676
商品名

ブルー　1人がけソファ　ナチュラル
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラルカラー···ブルー74cm全体横43cm座り横47cm座り奥行66cm全体奥行35cm座高67cm全体高さ素人採寸こちら中古品ですご了承の上でご購入よろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/interconnect985270.html
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