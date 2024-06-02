ブルー　1人がけソファ　ナチュラル

テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラルカラー···ブルー74cm全体横43cm座り横47cm座り奥行66cm全体奥行35cm座高67cm全体高さ素人採寸こちら中古品ですご了承の上でご購入よろしくお願いいたします



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