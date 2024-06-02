新品 Libbey リビー 100cc タンブラー 24個セット

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新品未使用品です。発送の際は外箱のままお送りいたします。写真の通り個包装ではないため、こちらは24個セットでの販売を考えております。ご家庭はもちろんですが、レストランやカフェなどの業務用にもよろしいかと思います。楽天では2個で2000円前後で販売されていたので、かなりお得です。ブランド リビー(Libbey)容量100cc色 クリア特徴 電子レンジ対応家庭洗い 食洗機洗いロイヤル・レアダムは、1896年アメリカ・オハイオに設立されたグラス製造のリーディングカンパニー、Libbey(リビー)社のヨーロッパブランドです。長年に渡り培われた高度な技術を基盤にレストラン・カフェ・ご家庭でのテーブルに必要なグラスを中心に世界各国の工場にて製造をしているブランドです。飲み物に合わせてグラスを使用していただきますとより一層楽しむことができます。#コップ#グラス#タンブラー#libbey#リビー#ロイヤルレアダム#業務用#レストラン#カフェ#バー#セット