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ソファー ニトリ 2.5人がけ
商品番号 L33696208373
商品名

ソファー ニトリ 2.5人がけ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソファー買い換えの為、出品いたします。喫煙者、ペットはいません。カバーが全て取り外し可能➕洗濯可能です！（汚れてもそこだけ取り外して洗えるのですごくいいです！）大人2人座ってもしっかり余裕があります。色はグレーです。どの部屋にもなじみやすいかと思います。クッションもまだしっかりしてます。背もたれのクッションの1部が少しよれてる気がします。クッションが全てバラせるので、運搬もしやすいかと思います。運搬の際はお手伝いしますので必要でしたら言ってください。(微々たる力ですが…)東京都東大和市まで取りに来られるのであれば、直接お渡しも可能です！
http://narcologia.ru/goods/rebellion343878.html
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http://narcologia.ru/goods/freshman107456.html
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