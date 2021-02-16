値下げ！【生産終了】IKEA VALLENTUNA ヴァレントゥナ ソファベッド

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【寸法】高さ850mmx幅900mmx奥行1120mmx座面高さ450mm（ベッド：幅800mm×奥行長さ2040mm）*素人採寸です。ベッド使用については十分なスペースの確保をお願いします。【色】濃いグレー。【状態の説明】購入は2017年。実質3年程リビングで使用していました（途中家を空けていたため）。普段はソファとして緊急時や来客時にはベッドとして使えるソファベッドです。しっかりとしたソファで、座面のスプリングのへたれなどを感じません。ベッドとしては一度も使ったことがないので清潔な状態かと思います。＊収納スペースはなしソファシーツをかけた状態での使用で、直接肌にふれていません。手入れは定期的に掃除機とスチーマーをかけており、経年によるスレ以外、特に目立った汚れはありません。ペット・喫煙なしです。付属品に購入当時の説明書と工具があります。ソファカバーは綿素材で、取り外して洗濯機で洗うことができます。ご使用前にお洗濯して頂くことができます。他に同じ「VALLENTUNAヴァレントゥナ」の収納付きソファを2つと背もたれクッションも出品しております。シンプルなデザインで組み合わせ自由。モダンな雰囲気で統一できます。クッションで差し色を入れることで幅広いインテリアになじむと思います（写真参照）。複数欲しい方はご覧になってください。他にご質問などございましたらコメント欄よりお願いいたします。中古品にご理解のある方のご購入をお願いします。＊出品価格は送料込みですが、購入者さまの現地でオプション料金がかかった場合の負担は致しかねますので、ご了承ください（配送は「梱包・発送たのメル便」）。＊発送地域は、北海道・沖縄・四国・九州を除いたエリアとさせていただきます。#IKEA#イケア#ソファ#ソファベッド#VALLENTUNA