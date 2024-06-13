ソファーベッド 2人掛け脚付きコンパクト ベッド3way 折りたたみ コンパクト

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注意:※商品には細い擦りキズ、挫傷などの問題があるかもしれません。一部の商品には上記の問題がある可能性がありますので、本ガイドを参照してください。使用に支障がなければ、払い戻しは受け付けておりませんので、気になる場合はご遠慮ください。※本製品の組み立てや使用時、乱暴な使用で損壊や怪我につながる場合もあります、ご注意ください。※大型商品ですので、開封後のお客様の都合により、返品はお受けできませんのでご了承ください。■商品サイズ／〔脚高〕１０ｃｍ●梱包サイズ（縦・横・高さ）：78Dx119Wx80Hcm■品質／〔表地〕ポリエステル１００％〔中材〕ウレタンフォーム、チップウレタン、木枠※完成品●組み立て時間の目安：脚部のみ取り付け【本店所有产品尺寸请以图片为准】人気No.１のソファーベッドをバージョンアップソファーのようなソファーベッド自然でシンプルなホームスタイルを維持するだけでなく、お部屋のファッションセンスを高めます柔らかいベロアはお肌に優しく、春夏秋冬通用でき、お部屋に高級感を演出します。ソファの人気素材・ファブリックとは!ファブリックとは、アクリル、ウール、レーヨン、ナイロンなどを使用して織られた布地のことです。織り方によって柄の出方が異なり、色の種類も豊富なのが特徴です。使われる糸により、触り心地や印象も変化します。ファブリックは、親しみやすく、温かみのある素材が特徴です。最近流行の、ナチュラルテイストや北欧テイストのインテリアとも相性抜群です。色や柄の種類がとても豊富なので、お部屋のイメージに合ったものが見つかりやすいのが最大のメリットでしょう.また、ファブリックは、伸縮性に優れていますので、立ったり座ったりを繰り返しても、生地の伸び縮みによる劣化が少ないのも魅力です。