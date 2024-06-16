【送料込み】最終！大人気 グリーン LOWYA 天然木フレームソファ 二人掛け

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商品：ソファ状態：綺麗約3年使用細かな傷は写真参照サイズ：幅127×奥行71×高さ85cm※座面高さ:41cmカラー：グリーン定価：91990円説明：手すりの天然木が特徴のLOWYAのグリーンソファ使えばさらに味が出ます[幅127]2人掛けコンパクトソファ天然木フレーム送料高いですが、専門業者か梱包してくださる匿名梱包発送で対応しますひとり暮らし、ふたり暮らし、新しく同棲する方、新婚生活に！#ナチュラル#北欧#家具#天然木#おしゃれ綺麗な商品ですが、神経質な方はご遠慮ください。