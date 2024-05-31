ポーリッシュポタリー　りんごポット

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人気のポーランド食器のりんごポットです。中にりんごを入れてオーブンで焼いて、焼きりんごをつくるための器だそうです。使用はせず、かわいいので飾っていました。自宅保管ですのでご理解ください。高さ 約12cm直径 約12.5cmポーランド陶器は、一つひとつ職人の手による絵付けがされています。色の濃さや柄の配置が少しずつ違い、手作りの味わいがあります。未使用ですが、自宅で長期保管の旨ご理解くださる方、お願いいたします。