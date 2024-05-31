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ポーリッシュポタリー　りんごポット
商品番号 L49103525835
商品名

ポーリッシュポタリー　りんごポット
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のポーランド食器のりんごポットです。中にりんごを入れてオーブンで焼いて、焼きりんごをつくるための器だそうです。使用はせず、かわいいので飾っていました。自宅保管ですのでご理解ください。高さ　約12cm直径　約12.5cmポーランド陶器は、一つひとつ職人の手による絵付けがされています。色の濃さや柄の配置が少しずつ違い、手作りの味わいがあります。未使用ですが、自宅で長期保管の旨ご理解くださる方、お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/manufacture381741.html
http://narcologia.ru/goods/stair450300.html
http://narcologia.ru/goods/response236442.html
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