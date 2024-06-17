新品　本土送料無料　アンティーク風　棚付ベンチスツール　ブラウン

【商品について】上品なデザインで高級感漂う 棚付きベンチスツール【ポイント】●職人がひとつひとつ手彫りで丁寧に仕上げた逸品です。●高級感のあるブラウンとアンティーク調仕上げのホワイトの2色展開。●箱から出してすぐに使えるうれしい完成品です。●曲線が美しい猫脚デザイン。●世界三大銘木であるマホガニーを使用しております。●座面の下に小物類を置ける棚があるので便利です。【サイズ・規格】【商品サイズ】約幅60×奥行35×高さ45cm【重 量】約7.5kg【梱包サイズ】約64×38×51cm（約153cm）【梱包重量】約9.5kg【材 質】構造部材＝天然木、中質繊維板、ラッカー塗装 張り材＝PVC 中材＝ウレタンフォーム【仕 様】完成品【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄・離島以外は送料無料です。上記の場合はお問い合わせ下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。



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