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カリモク 3人掛ソファ　KARIMOKU Z16503K570
商品番号 D92113216050
商品名

カリモク 3人掛ソファ　KARIMOKU Z16503K570
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 25,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモクブル　レザー　ソファKARIMOKUZ16503K570カラー　ブルー日本人の骨格にあわせて設計した、究極のハイバックソファ#karimoku#カリモクソファ#レザーソファ#3人用
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