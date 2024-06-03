カリモク 3人掛ソファ　KARIMOKU Z16503K570

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商品詳細
カリモクブル レザー ソファKARIMOKUZ16503K570カラー ブルー日本人の骨格にあわせて設計した、究極のハイバックソファ#karimoku#カリモクソファ#レザーソファ#3人用
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