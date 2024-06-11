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KAGAYA(カガヤ)ジークレー　マドンナブルー
商品番号 G40221388177
商品名

KAGAYA(カガヤ)ジークレー　マドンナブルー
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気作家KAGAYAのマドンナブルーになります。私見ですが美品だと思います。参考に銀河鉄道の夜の本ページ写真に載せておきます。こちらの本は売り物ではありません。箱、直筆サイン、シリアル番号、保証書有り。サイズ：60×74.5cm断捨離中です。ご理解いただける方、宜しくお願いします。80000円→値下げ
http://narcologia.ru/goods/ordering349579.html
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