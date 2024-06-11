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商品詳細
人気作家KAGAYAのマドンナブルーになります。私見ですが美品だと思います。参考に銀河鉄道の夜の本ページ写真に載せておきます。こちらの本は売り物ではありません。箱、直筆サイン、シリアル番号、保証書有り。サイズ：60×74.5cm断捨離中です。ご理解いただける方、宜しくお願いします。80000円→値下げ
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KAGAYA(カガヤ)ジークレー マドンナブルー | labiela.com
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