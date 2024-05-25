ウッドストーンアルトサックスNew Vintage/GL\nHighF＃キィ付き

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WoodStone/アルトサックス/NewVintage/GL(ゴールドラッカー)HighF＃キィ付きワンピースネック・ボディ・ベル（一枚取り）調子：E♭/付属キィ：フロントＦサックス齊藤健太さん選定品です。クラシックや吹奏楽における新たなスタンダードに相応しい素早いレスポンスと優雅な音色です。[GL/ゴールドラッカー]管体の振動を妨げないよう響きを重視したため、硬く薄い皮膜のラッカーで塗装しております。そのため非常に剥がれやすくなっております。他にも楽器の細かな詳細が石森楽器さんのホームページに記載されてますのでご確認頂ければと思います。昨年2022年10月に石森楽器さんからネット購入しました。5回ぐらい吹きましたが、セルマーアルトが2台あり、3台の管理が出来なくなったので手放す事にしました。選定品なので、上から下まで出しやすいですし、フラジオも普通に当たりやすく、吹き続ければ音色も変えやすいと思いました。とても吹きやすい楽器です。彫刻も綺麗で高級感があります。購入時に届いた【楽器本体・ネック・ケース・他付属品・選定証明書】の金額となります。マウスピース・リガチャー・ストラップは購入した時から付いてませんので、付属にはありません。ストラップを掛ける所が、少し塗装がハゲてます。大事に吹いて頂ける方、ご購入お願い致します。