赤瑪瑙 レッドアゲート レッドメノウ 820g

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商品詳細
赤と青のコントラストが美しい赤メノウです。他の出品物と同様、北欧家具や北欧スタイルにもマッチすると思います。インテリア、鑑賞石としても楽しめます(^^)台座付きです。集中力、持続力、忍耐力をもたらす赤色のメノウ情熱と行動力を呼び覚まし、心身のエネルギーを高めて、前進する意欲をアップさせてくれます。元気が欲しいとき、積極的な行動力が必要なとき、身につけてください。重さ(石のみ)：820g横：15cm程度縦：11cm程度奥行き：2.5cm程度種類···その他テイスト···北欧、北欧モダン、和モダン、宝石
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