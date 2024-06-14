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Justin Davis スノードーム\u0026冊子
商品番号 Y93342579012
商品名

Justin Davis スノードーム\u0026冊子
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年以上前に購入したものの、飾らず暗所にて保管しておりました。ノベルティとしてもらったときに一度開封しましたが、出品のための確認まで一度も開けておりませんでした。素人保管に加えて、経年劣化も多少あるかと思いますのでご理解いただける方のみでお願いいたします。発送する際は、箱に入れた状態で緩衝材を巻いて発送いたします。当時いただいた冊子も含めたお値段としております。冊子が不要であれば4,500円でスノードームのみ購入可能です。気になる方がいらっしゃればお気軽にお声掛けください(^^)テイスト···その他主な素材···その他
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