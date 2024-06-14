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アスティエ　キャンドル＋キャンドルカバー
商品番号 M68500615557
商品名

アスティエ　キャンドル＋キャンドルカバー
ブランド名 アスティエドヴィラット
特別価格 税込 11,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【急遽掲載を落とす可能性があります】【お値下げはご遠慮下さい】【キャンドル＋カバーのセット販売です】アスティエ・ド・ヴィラットピーナッツとのコラボアイテムチャーリーブラウンキャンドル共に欠けなどは見当たりません。キャンドルの残量は下から約3.8センチ(香りはメープルシロップのような甘い香りです)キャンドルのみ、箱があります。
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