60’s クライスラー プリムス 広告 雑誌 LIFE 額付 ポスター

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【60’s当時物】アメ車『1967年式ChryslerPlymouthsportsBarracuda広告ヴィンテージ雑誌LIFE額付ポスターChryslerが1960年代にアメリカの雑誌『LIFE』に掲載した広告の切り抜きを台紙に貼り、雑誌よりも大きいA３サイズの新品フレームに額装しました。落ち着いた雰囲気で、リビングやガレージなどにおすすめです。※『LIFE』は1936年から2007年までアメリカで発行された写真中心の「グラフ雑誌」です。本広告は復刻された新品ではございません。50年以上前に発行された本物の雑誌の切り抜きですので、どうしても多少の色褪せや汚れ、折れ・破れ、印刷ムラなどの劣化があります。敢えてそれらが見えるように額装しましたので、全てを「レトロでビンテージな味わい」と感じていただける方にとてもおすすめです。▪️フレーム（ホワイト・新品）・フレームサイズ W338×H462×D15㎜・フレーム全面 PET樹脂（ガラスと違って軽くて割れません）・付属品 吊り金具、吊りひも★コメントなしの即購入は大歓迎です！★複数を一度に購入される場合は必ず購入前にお知らせください。 おまとめページを作成して送料見合い分を値引きさせていただきます。