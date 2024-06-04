

高畠寛我



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模写】掛軸 浄土宗総本山 知恩院門跡 明誉「六字名号 南無阿弥陀佛」紙 ...



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Ｊ２７０ 掛軸 大徳寺 福本積應 『一期一会』 共箱 『真作』 肉筆 一行 ...



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和刻本漢籍文集 第１３輯



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パキポディウム グラキリス 現地球発根済み ＊難あり 2-651-



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ご覧頂きありがとうございます。肉筆寸法:全体幅46cmx長さ173.9cm本紙幅34cmx長さ136.1cm材質:紙軸先:プラスチック重さ:200g状態:シミ、シワ、反り、穴があります。（あくまで主観になります。参考程度にお考え下さい。できるだけ写真でお伝えするように心がけておりますが、全てを写真でお伝えすることは出来かねます。また経年劣化など、中古であるとのご認識の上、お願い致します。）私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。日時指定などございましたらご購入時にご連絡下さい。宜しくお願い致します。