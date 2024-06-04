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高畠寛我 \
商品番号 N20345634508
商品名

高畠寛我 \"無事是貴人\" 浄土宗門主 総本山知恩院門跡 まくり 肉筆 書 紙本
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。肉筆寸法:全体幅46cmx長さ173.9cm本紙幅34cmx長さ136.1cm材質:紙軸先:プラスチック重さ:200g状態:シミ、シワ、反り、穴があります。（あくまで主観になります。参考程度にお考え下さい。できるだけ写真でお伝えするように心がけておりますが、全てを写真でお伝えすることは出来かねます。また経年劣化など、中古であるとのご認識の上、お願い致します。）私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。日時指定などございましたらご購入時にご連絡下さい。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reboot817336.html
http://narcologia.ru/goods/navigate883530.html
http://narcologia.ru/goods/Persia791588.html
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