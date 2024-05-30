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美品 西川 スリープスパ ムアツ プラチナ ハイバウンド ダブル 三つ折り
商品番号 H44808924929
商品名

美品 西川 スリープスパ ムアツ プラチナ ハイバウンド ダブル 三つ折り
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 21,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

西川スリープスパムアツプラチナハイバウンドダブル三つ折り敷き布団■サイズ　140×200×9　■定価　132,000円西川公式オンラインで数年前に購入しました。ベッドを購入したため、実際の利用は１ヶ月ほどしか使用しておりません。写真に写っている灰色のカバーは外して自宅で洗濯済みです。目立ったシミや汚れもなく美品だと思います。持ち運ぶ時に取っ手のような部分が少し破れてしまいましたが、普段使用には問題ありません。購入時のビニールカバー等はありません。usedにご理解いただける方にお願い致します。厚さ...10～19.9cmサイズ...ダブル構造...折り畳み型#ベッド#マットレス
http://narcologia.ru/goods/financier259660.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion323578.html
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美品 西川 スリープスパ ムアツ プラチナ ハイバウンド ダブル 三つ折り
西川 スリープスパ ムアツ プラチナ ハイバウンド ダブル 三つ折り ...

美品 西川 スリープスパ ムアツ プラチナ ハイバウンド ダブル 三つ折り
ムアツ スリープスパ ふとん PLATINUM ハイバウンド Sp-2 (ダブル)9×140×200cm：新開発“3フォーム構造”高弾性フォームを使用した、寝返りの打ちやすいタイプ／型番：2220108803930

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美品 西川 スリープスパ ムアツ プラチナ ハイバウンド ダブル 三つ折り
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ムアツ スリープスパ ふとん PLATINUM ハイバウンド Sp-2 (ダブル)9×140×200cm：新開発“3フォーム構造”高弾性フォームを使用した、寝返りの打ちやすいタイプ／型番：2220108803930

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