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ACTUS(アクタス)　ソファ　NEMO (ネモ)2人掛け
商品番号 S46855559907
商品名

ACTUS(アクタス)　ソファ　NEMO (ネモ)2人掛け
ブランド名 アクタス
特別価格 税込 17,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風,ナチュラルカラー...ブラウン主な張り地...その他Actusにて購入したアバカ材を編みこんだおしゃれな２Pソファです。ぼってりした丸みを帯びた形で可愛らしいく、適度な硬さで座り心地は良いです。現在は入手困難だと思われます。中古品ですので傷、汚れ等の使用感はあります。写真後半にあるように、脚のキズと、脚の2箇所のプラスチックが外れています。床傷防止の為、当布必要かと思います。別にメインのソファを使用している為出品致します。中古品ということをご理解の上で入札お願いします。■サイズ：W118×D86×H65
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