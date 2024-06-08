美品 yogibo Max ヨギボー マックス ライトグレー +替えカバーセット

YogiboMaxヨギボーマックスライトグレー替えカバー(ライムグリーン)付き美品定価38280円状態は写真を参考にお願い致します。目立つ傷や汚れもなく美品です。カバーはホームクリーニング済み。替えカバーに小さなシミがこざいます。タグが丸まってしまっています。素人保管、検品の為神経質な方は御遠慮下さい。また他のサイトにも掲載しておりますので売り切れの際はご容赦下さいm(__)m早い者勝ちです！※佐川急便での発送予定です。yogiboのサイズがかなり大きいので送料が高いため、送料の都合で沖縄・離島は発送不可、北海道・東北・九州は送料＋1500円でお願い致します。柄···無地中材···ビーズ・パイプ●サイズ高さ:約170cm幅:約65cm奥行き:約55cm重量:約8.5kg体積約415L[素材]○カバーコットン89%/ポリウレタン11%○インナーカバーポリエステル87%/ポリウレタン13%○充填材EPS(発泡スチロール)ビーズカバー取り外し:可#Yogibo#ヨギボーマックス#YogiboMax#ソファ#ヨギボー#特大#ジャンボ#サイズ#クッション#カバー#グリーン



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