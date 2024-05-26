送込み　定価35万　高級レザーソファ　本革ソファー　2人掛け　ヴィンテージ家具

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カラー···ネイビー主な張り地···天然皮革（本革）お色は写真1枚目が比較的近いですグレーとネイビーが混ざったようなお色です脚部分は天然木破れはございませんが、経年使用による小傷はございますのでご理解の上ご購入くださいませ。サイズ幅114cm×高さ84cm奥行き80cm座面まで高さ42cm同時出品してます2人掛け、3人掛けセットで定価35万のお品です処分品につき安く出品しておりますので、お値下げはお控えくださいm(__)m北海道、沖縄、離島は配送不可