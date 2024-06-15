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松本零士 銀河鉄道999 メーテル 記念メダル　博覧会　大阪花博　レトロ
商品番号 S62923250047
商品名

松本零士 銀河鉄道999 メーテル 記念メダル　博覧会　大阪花博　レトロ
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

博覧会メダルです。1990年当時の物です。ジャスコ　アドベンチャークルーズ
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