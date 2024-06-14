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商品詳細
種類...その他素材...その他テイスト...和風高さ...21cm幅…23.5cm奥行き…18cm重さ…2kg昭和のものと思います。(父が自宅に長期保存していました。)房が少し色焼けしています。ずっしり重い。敷物 付き (オレンジ色)値下げします。 ¥4800→¥4000宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/message934727.html
http://narcologia.ru/goods/freshman543456.html
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鎧兜 出世カブト 美術工芸 アンティーク | ncrouchphotography.com
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