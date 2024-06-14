鎧兜　出世カブト　美術工芸　アンティーク

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種類...その他素材...その他テイスト...和風高さ...21cm幅…23.5cm奥行き…18cm重さ…2kg昭和のものと思います。(父が自宅に長期保存していました。)房が少し色焼けしています。ずっしり重い。敷物 付き (オレンジ色)値下げします。 ¥4800→¥4000宜しくお願いいたします。