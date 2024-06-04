【新品・大幅値下げ】ブラジル産　水晶　クラスター

種類···風水素材···クリスタル写真で伝わりにくいかと何枚か撮影しました。全体的にかなり透明度高くて、角度変えるとキラキラする水晶のクラスターです。【クラスター】棒状の水晶になっているもの。産地・ランクによって色やカタチや大きさが異なります。とても綺麗な縁起物です！大切にしてくださる方のもとへおくりたいです。横3cm縦2cm高さ5.5cm54gA品。大きく質の非常に良いものです。あくまで個人購入品につき、NC・NRでお願いいたします。



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