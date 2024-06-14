越前漆器 大鉢　２点セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。朱と黒の大鉢セットです。黒は縁が微妙に赤味がかっています。ちょうどいいサイズで、菓子器、盛り鉢などいろいろ使えると思います。どちらも径19.7cm、高さ5.6cm塗装 うるし塗装素地 木粉(55%)とフェノール樹脂の成型品長期自宅保管していました。箱は少し変色していますが、鉢は未使用できれいな状態です。記念品なので底に文字が入っています。ご理解いただける方のご購入をお待ちしています。
http://narcologia.ru/goods/rebellion382778.html
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