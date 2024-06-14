パルマウール人気花瓶陶器人気三苫愛おすすめおしゃれSNSベースbase ...

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PCMDESIGNスペインオリジナルなデザインの花瓶ELSEMOSSインスタグラムで人気の花瓶です。飾っていただけなので未使用です。1か月ほど飾ってました。他の珊瑚およびコケのプロジェクトは表面および形の方の新しいアプローチを表す。つぼのこれらのコレクションは最終的な形が液体材料の自身の固まりそして重量完全に定義される特別な技術と作成される。元のモデル形は泡の気孔に液体の物質的な挿入物の重量自体を割り当てる泡のくり抜かれたブロックに液体の磁器を投げることによってなされる。投げるこの方法は前設計されていた決定のよりもむしろ物理学によって起こる有機性形を作成する。材料:樹脂色:薄緑の色合い花瓶コンテンポラリー花瓶ガラス製花瓶オリジナルなデザインの花瓶複合材料花瓶プチプチにお包みして発送します。使用、自宅での保管ですので、そちらを踏まえた上でのご利用をお願い致します。神経質な方はご購入をお控えください。先日、ひどい購入者に会い、困りました。購入前にプロフィールの一読をお願い致します。到着後の通知をスムーズにしていただける方のみお願いします。セレクトショップでお取り扱いある商品です。#RonHermanTomorrowlandトゥモローランドJUNMIKAMlarchiauraleemaryamnassirzadehIENAUNITEDARROWSdrawerHYKE#DRAWER#花瓶#花器#アニッサケルミッシェ#アニッサケルミッシュ#おしり#ラブハンドル#コンランショップ#ドゥーズィエムクラス#IENA#アパルトモン#APSTUDIO#ENFOLD#GALERIEVIE#ADORE#ユナイテッドアローズ#plage#トゥモローランド#BEAMS#fumikauchida#フミカウチダpelleqroku6KalmavintageHookedVintagearchijantiquesmalionnudevintagekiaristahliastoreozvintageパルマウール