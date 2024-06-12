30年程前だと思いますが、父が購入したクリスタルグラスです未使用ですが断捨離の為に出店する事に致しました傷、欠けは見当たりませんが、自宅保管品とご理解頂きますようお願いします。シールは剥がして保管していましたサイズは上部 約7㎝ 底部 約5㎝ 高さ 約12㎝ 素人が計りましたので多少の誤差はお許し下さい



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