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クリスタルグラス
商品番号 J81159521430
商品名

クリスタルグラス
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年程前だと思いますが、父が購入したクリスタルグラスです未使用ですが断捨離の為に出店する事に致しました傷、欠けは見当たりませんが、自宅保管品とご理解頂きますようお願いします。シールは剥がして保管していましたサイズは上部　約7㎝　　　　底部　約5㎝　　　　高さ　約12㎝　素人が計りましたので多少の誤差はお許し下さい
http://narcologia.ru/goods/passionate969713.html
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