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メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
商品番号 C99577729312
商品名

メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,626 円
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商品詳細

【メタルアートオブジェMAGDAiANDRZEJNowakowscy】※送料込みの値段となります。-----------------⚫︎作成者：MAGDAiANDRZEJNowakowscy(マグダ\u0026アンドリュー・ノブァコフスキー夫婦⚫︎生産国：ポーランド⚫︎素材：真鍮/銅-----------------マグダ\u0026アンドリュー・ノブァコフスキー夫婦によって作られたポーランドさんのメタルアートオブジェです。夫婦で工房を始めてから数々の作品を生産しており、多数の賞を受賞されています。現在は、生産しておらずなかなか手に入らない作品です。とても可愛らしい作品で、お部屋の中のアクセントとなるオブジェになること間違い無しです。#アート　#家具　#インテリア　#オブジェ　#小物
http://narcologia.ru/goods/injure93267.html
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メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
No.9509「メタルアートオブジェ：MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy」
メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
No.9508「メタルアートオブジェ：MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy」
メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
No.9508「メタルアートオブジェ：MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy」
メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
No.7589「メタルアートオブジェ：MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy」SOLD ...
メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
No.9508「メタルアートオブジェ：MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy」
メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
No.7589「メタルアートオブジェ：MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy」SOLD ...
メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
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メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
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メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
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メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy
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