メタルアート MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy



No.9509「メタルアートオブジェ：MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy」



No.9508「メタルアートオブジェ：MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy」



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No.7589「メタルアートオブジェ：MAGDA i ANDRZEJ Nowakowscy」SOLD ...



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【メタルアートオブジェMAGDAiANDRZEJNowakowscy】※送料込みの値段となります。-----------------⚫︎作成者：MAGDAiANDRZEJNowakowscy(マグダ\u0026アンドリュー・ノブァコフスキー夫婦⚫︎生産国：ポーランド⚫︎素材：真鍮/銅-----------------マグダ\u0026アンドリュー・ノブァコフスキー夫婦によって作られたポーランドさんのメタルアートオブジェです。夫婦で工房を始めてから数々の作品を生産しており、多数の賞を受賞されています。現在は、生産しておらずなかなか手に入らない作品です。とても可愛らしい作品で、お部屋の中のアクセントとなるオブジェになること間違い無しです。#アート #家具 #インテリア #オブジェ #小物