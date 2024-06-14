r904 ガーデンファニチャー エレガントな天使のオブジェ インテリア雑貨

見ているだけで微笑みたくなるキュートなデザインエレガントな天使のインテリア雑貨です♪■サイズ：(約) 幅12.0㎝ 奥行15.0㎝ 高さ27.0㎝■状 態： 経年による若干のキズや金彩のスレがみられますが、 欠け等のダメージなくコンディションは良好です。詳細は写真でご確認ください。※神経質な方・完璧をお求めの方はご購入をお控えください。※撮影に使用した小物は付属いたしません。商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。また、サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。ご理解・ご了承の上でのご購入をお願い致します。【発送方法】・ゆうパック※兵庫県より発送致します。※日時指定がございましたらお知らせください。【営業時間・お休みについて】平日午前9：00～午後18：00までが営業時間となっております。土日・祝日は定休日となっております。週明け、もしくは翌平日のご連絡、商品発送になります。また長期休みの場合もございますので、ご対応が遅れることがあるかと思いますがご了承くださいますようよろしくお願い致します。【LIVINGHOUSEeclat.メルカリ店】#livinghouse_eclat#リビングハウス エクラ#人気#インテリア雑貨#天使#フェアリー#ローズ#ガーデン雑貨#置き物



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