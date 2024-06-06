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- 仏像 沈香木彫り 観音菩薩 観音立像 置物 精密彫刻 高さ28cm
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商品詳細
状態：新品未使用カラー：写真通り材質：沈香木サイズ：高さ28cm撮影状況によって実際の商品が異なる事がありますのでご理解頂※手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/manufacture875641.html
http://narcologia.ru/goods/reflector961564.html
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