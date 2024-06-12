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オールドノリタケ、薔薇柄の飾り皿
商品番号 B37116591193
商品名

オールドノリタケ、薔薇柄の飾り皿
ブランド名 オールドノリタケ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ‼️とても素敵な薔薇の花が描かれています。紐通しの穴も有りますので壁に掛けて飾る事も出来ます。高台は、やや汚れています。直径26.5cm位です。勿体無いですが、勿論、食器としても御使用になれます。
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