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- オールドノリタケ、薔薇柄の飾り皿
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商品詳細
お値下げ‼️とても素敵な薔薇の花が描かれています。紐通しの穴も有りますので壁に掛けて飾る事も出来ます。高台は、やや汚れています。直径26.5cm位です。勿体無いですが、勿論、食器としても御使用になれます。
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