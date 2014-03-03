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商品詳細
渡辺俊明さんの絵です。直筆でとても古い物です。母がだいぶん前に7万円位で購入したそうで、ずっと家に飾っていました。少しずつ実家の物を片付けています。古い物ですので額などに多少擦れなどありますが、まだ楽しんで頂けます。縦37㎝横幅59㎝の額箱などはありませんのでしっかり梱包してメルカリ便で発送予定しています。
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