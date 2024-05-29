37-3 左巻き水晶　天然水晶　丸玉　高品質　高透明　原石　天然石　浄化　鉱物

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水晶には、右巻水晶と左巻き水晶が存在します。水晶にこだわる方で気になる方の為に特別な機械で判別して一応区別して出品致します。水晶が２つ必要という方は右巻と左巻きを別々に購入されても良いと思います。占い師さんや天然石販売店で右巻水晶や左巻き水晶のパワーの違いなどを話す人もいますが、私は一般の方は気になさらず購入されて構わないと思います。この度特別価格で処分致します！市場価値 45000円★特別価格につき、お値引きは無しでお願い致します★台付きです。私自身が直接、「水晶の都」と呼ばれる中国連雲港市東海地区へ赴き、友人の水晶研磨工場で非常に細かい磨き粉で丸玉にしております。ちなみに東海の水晶研磨は、中国国内で1番といわれ世界でもトップクラスの歴史と研磨技術を誇っており、東海県には世界中の水晶が集まる「水晶の集積地」となっております。今回の丸玉水晶は透明度において世界的に評価が高く、結晶構造が安定しているブラジル産を使用しています。新品未使用です。龍と水晶の相性はとても良いので「龍の置物」と「水晶玉」をセットで玄関やお店等に配置することをオススメ致します。水晶の丸玉は開運や浄化に良いとされる開運 風水グッツです。新築や中古住宅を購入した際に土地の浄化やお清めの為に水晶を埋めるのも良い方法と考えられています。出品者「AAA」出品一覧コチラをクリック⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ #出品者AAA原石 #出品者AAA出品一覧※天然石は工業製品と違い必ず傷、クラック（内部の割れ）、インクルージョン（内部の気泡や不純物）があります。※またライトなどの関係で写真と実物の色味が異なることがあります。その点をご理解いただいた上でご購入下さい。※画像が全てとなります。画像を良くご覧いただき、ご納得の上でご検討お願いします。※神経質な方のご購入は御遠慮頂きますようお願い致します。スフィアクリスタル天然水晶AAA浄化龍龍神本物水晶天然石魔除け風水風水グッツパワーストーン在庫処分風水金運ヒーリングスピリチュアルヨガ丸玉新品開運無色透明