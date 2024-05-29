ボーンチャイナ　マルリ　カップアンドソーサー

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【カップ】高さ約6センチ 直径約9.5センチ【ソーサー】直径約15センチ高さ約2センチラベルが入ってあるのは3枚のみですが、未使用です。も貼ったままです。出品にあたり1度水洗いしました。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。食器類は他にも出品していますので、見ていただけたら嬉しいです。宜しくお願い致します。ボーンチャイナマルリカップマグカップカップアンドソーサーシンプルお揃い食器