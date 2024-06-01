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薔薇を持った天使の置物＊新品未使用
商品番号 Y28108393832
商品名

薔薇を持った天使の置物＊新品未使用
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。薔薇を持った愛らしい天使の置物です。天使のお顔も表情もとてもかわいいですね♪外国製雑貨ですのでやや造りが雑な所がありますが、ご理解くださいませ。新品未使用ですが自宅保管品です。ご理解頂ける方にご購入お願い致します。薔薇雑貨インテリア雑貨ロココ調雑貨天使
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