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オーストリア製　シンデレラ　置き物
商品番号 T21158468735
商品名

オーストリア製　シンデレラ　置き物
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウィーンで購入したシンデレラの陶器の人形（置き物）です。7×7.5×高さ10cm値下げ不可です。
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