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NEW ERA ニューエラ キャップ 9fifty フィリーズ　スナップバック
商品番号 V89645595161
商品名

NEW ERA ニューエラ キャップ 9fifty フィリーズ　スナップバック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,964 円
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商品詳細

★NEWERA neweraニューエラ9FIFTY9fiftyキャップ　フィラデルフィア　フィリーズ★サイズスナップバック　　57.7~61.5★正規品★カラーバーガンディー　ホワイトつばうら　グレー★お値引きお断りしております。⬛らくらくメルカリ便　60サイズの箱での発送となります。⬛海外製品のため縫い目など荒く感じる部分があるかもしれませんが、並行輸入品ですので、ご理解のうえご購入お願い致します！#ニューエラ#newera#ヤンキース#Yankees#黒#BLACK#帽子#キャップ#ブラック#ニューヨーク#NY#ネイビー#9twenty#フリーサイズ　#レッドソックス
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