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ルイヴィトン ダミエ サンチュール キャレ レザーベルト バックル リバーシブル
商品番号 C98723135270
商品名

ルイヴィトン ダミエ サンチュール キャレ レザーベルト バックル リバーシブル
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】LOUISVUITTONルイヴィトンダミエサンチュールキャレリバーシブル2wayベルトロゴバックル【状態】バックルやホールに擦れや傷、ベルトの曲がりがございます。中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。フリマにご理解いただける方のみご購入お願いいたします。【参考価格】64,800円【型番】M6944【シリアルナンバー】CT0025【素材】PVCレザーその他金属【サイズ】85/34￼全長：約98cmウエスト：約79〜89cm幅：約3cmホール数：5穴バックル：35mm×35mm【カラー】ダミエバックル：ゴールド【付属品】なし#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#サンチュール#キャレ#ベルト#ダミエ#グラフィット#M6801W#リバーシブル#2way#ブラウン#ゴールド#PVC#レザー#バックル#メンズ#レディース#ユニセックス#男女兼用#MADEINFRANCE#フランス製#LVMH#エルヴェエムアッシュ#モエヘネシー
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