NIKEカイリー5Low

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商品詳細
定価13000円シーン···バスケットボール2回ほど着用して使わなくなってしまったなので出品します！性別関係なく着用できるバッシュです！全然グリップはまだあります！箱有りですが破損しております
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