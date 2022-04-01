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NIKEカイリー5Low
商品番号 H16153792561
商品名

NIKEカイリー5Low
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,640 円
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商品詳細

定価13000円シーン···バスケットボール2回ほど着用して使わなくなってしまったなので出品します！性別関係なく着用できるバッシュです！全然グリップはまだあります！箱有りですが破損しております
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