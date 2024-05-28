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ルイヴィトン　アトール Vライン　長財布
商品番号 G45320847733
商品名

ルイヴィトン　アトール Vライン　長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンLOUISVUITTONアトールジッピーオーガナイザーデカ長財布モノグラム内側ブルー(写真よりもう少し紫がかった青です)正規品シリアルナンバー　MI0125大容量でスマホ、通帳、パスポート全て入ります。これ一つでクラッチバッグのように持てます。画像のように綺麗だと思いますがあくまで中古品につき神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/kindness627505.html
http://narcologia.ru/goods/recycling88614.html
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