LOUIS VUITTON ルイヴィトン　タイガ　ポルトフォイユ　M30531

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⭐️商品説明⭐️LOUISVUITTONルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ミルティプルM30531シリアルCT0074全体的に使用感少なく綺麗な財布です。⭐️商品サイズ⭐️12×9.5センチ(折りたたみ時)⭐️参考価格⭐️73300円ご希望の金額がございましたらコメントにてお知らせください。お値下げ頑張らせていただきます。⭐️購入先⭐️古物商取得鑑定士在籍の正規品ブランド販売店鑑定済みの100%正規品です。万が一、正規品でなければ返品に応じさせていただきます。⭐️全ての商品クリーニング済⭐️防滴の安心梱包⭐️フォロー割⭐️ ⚫︎3,000円以下→100円OFF ⚫︎3,000円以上→200円OFF ⚫︎10,000円以上→500円OFF ⚫︎100,000円以上→1,000円OFF ⚫︎200,000円以上→2,000円OFF必ずご購入前に[フォロー割希望]とコメントしてください。⭐️まとめ割⭐️2点以上まとめてお買い上げしていただいた方に限りまして、2点目から5%OFFさせていただきます。コメント欄にて【まとめ割希望】とご記入ください。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革#ルイヴィトン#LOUISVUITTON#タイガ#ポルトフォイユ#二つ折り