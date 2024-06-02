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VALENTINO Tシャツ　レディース
商品番号 B82254993138
商品名

VALENTINO Tシャツ　レディース
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お色は紺です。2022年春頃に購入し、数回使用しました。着丈‥64cm
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