カマロ　フロアマット

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〜ご覧いただきありがとうございます〜こちらカマロのフロアマット 助手席と後方のフロアマットになります。（運転席側はありません）使用しなくなりましたので出品いたします。こちらは2017年式 シボレーカマロに使用されていたものになります。助手席側の方は多少の使用感はありますが画像で見るよりとても状態はよろしいです。後方のフロアマットは後部座席は人を乗せていないためほぼ未使用に近い状態になっております。純正品になります。商品説明ブラック\u0026ボウタイロゴプレート付※神経質な方、気になられる方はご遠慮お願い致します。値引き交渉の方はご遠慮ください、、、※会社への受け取りはご遠慮ください。個人宛てでの発送のみ受け付けております。#カマロ#camaro#カマロフロアマット#camaroフロアマット#カマロ純正フロアマット#camaro純正フロアマット#カマロ純正部品#camaro純正部品#カマロ2017#camaro2017#シボレー