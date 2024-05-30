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KITH ROCKY Tシャツ　Mサイズ
商品番号 G10520794810
商品名

KITH ROCKY Tシャツ　Mサイズ
ブランド名 キス
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品です。タグ付きです。KITHオンラインにて購入した即完売の人気商品です。【ブランド】KITH（キス）【アイテム】Tシャツ・カットソー【タイプ】メンズ【商品番号】2200356820026r20230806【カラー】白【サイズ】M【実寸(cm)】身幅:58cm,肩幅:53cm,袖丈:21cm,着丈:75cm【素材】綿100%【原産国】ペルー【コメント】RockyClubberLangTee【その他詳細】シーズン：春夏ポケット：なし透け感：なし生地の厚さ：普通裏地：なし伸縮性：あり光沢：なし開閉：無しネック：クルーネック袖丈：半袖柄：プリント・ロゴ【商品コード】3361823L0010
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