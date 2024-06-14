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HYSTERIC GLAMOUR×Dickies　コラボTシャツ　50周年記念
商品番号 S89106234820
商品名

HYSTERIC GLAMOUR×Dickies　コラボTシャツ　50周年記念
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 4,264 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYSTERICGLAMOUR×Dickies　コラボTシャツ　50周年記念をご覧頂きありがとうございます！2ブランドコラボで非常に希少な商品です。ヒスガールの総柄デザインがオシャレです。オーバーサイズなのでゆったり着用可能です^^サイズ　ブラック　黒　L肩幅:54身幅:59着丈:74袖丈:24素人採寸のため少し誤差があるかもしれません！状態基本的には古着ですので、着用感がございます。古着ヴィンテージビンテージストリート#古着#総柄#半袖#個性的#限定品#完売品#18SS#モノトーン#ヒスガール#ストリート#デザイナーズ#刺繍ロゴ#ブランドロゴ#ロゴデザイン#クルーネック#ドメスティック#オーバーサイズ#ビッグシルエット#サイドポケット#ディッキーズ#ヒステリックグラマー
http://narcologia.ru/goods/hesitantly928184.html
http://narcologia.ru/goods/calling818350.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric288145.html

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