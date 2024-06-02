美品✳︎ヴィヴィアンウエストウッド✳︎ネクタイ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^○^)こちらはヴィヴィアンウエストウッドのネクタイです(^O^)数えるほどしか使っておらず大切に使用しておりましたので綺麗だと思います！！状態はお写真でご確認ください♪中古品にご理解のある方よろしくお願いいたします！
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