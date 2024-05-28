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新品　DAKS マフラー
商品番号 S32676476296
商品名

新品　DAKS マフラー
ブランド名 ダックス
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カシミヤ100%オレンジ色が効いてて綺麗なチェック柄です。レディース用としても綺麗にきこなせます。140㎝×30㎝（フリンジ部分8㎝は含まない）多少の誤差はお許しください。タグは取りましたが、新品・未使用です。自宅保管のご理解いただける方のご検討をお願い致します。#DAKS#ダックス#メンズ#レディース#男女兼用#マフラー#新品#プレゼント
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