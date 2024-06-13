ハリウッド トレイディング カンパニー ベルト

HTCベルトエンドオンリースターバーストターコイズMADEINUSA購入価格33,000円中古品につき、それなりの使用感があります。※写真2枚目以降現物商品説明■ブランド；HOLLYWOODTRADINGCOMPANY（ハリウッドトレイディングカンパニー）■品名；HTCベルトエンドオンリースターバーストターコイズHTCBeltEndOnly■製造国；アメリカ（MADEINUSA）◆サイズ；表示；34インチ◆全長；約100CM■ベルト幅；1.75インチ、厚さ4mm■調節範囲；±5CM（5穴の真中より）■革の色；茶★コメント；ベルトエンドのみに定番モチーフSTARBURSTを打ち込んだシンプルなベルトです。1.75inch幅のベースにさり気ないスタッズとターコイズの組み合わせが好印象。使い込むほどHTCならではの革の質感を楽しめる最適な一本です。カラー...ブラウン素材...本革



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